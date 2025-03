Rottweiler biss Mädchen: Fünf Monate bedingt und 960 Euro Geldstrafe

Der Prozess fand am Landesgericht Linz statt.

Der Angeklagte war vor Gericht voll geständig. Der Mann wurde wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Haftstrafe von fünf Monaten und zu einer Geldstrafe von 960 Euro verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Der Hund soll, wie berichtet, am Neujahrstag in Kirchberg ob der Donau ein siebenjähriges Mädchen attackiert und schwer verletzt haben. Die zehnjährige Tochter des Hundebesitzers, die vor der Attacke mit dem Hund im Garten war, wurde leicht verletzt. Dem Hundebesitzer wurde vorgeworfen, dass er seine Tochter nicht ohne weitere Maßnahmen mit dem Hund hätte alleinlassen dürfen – insbesondere, weil dieser schon in der Vergangenheit Auffälligkeiten gezeigt habe.

Der Hund wurde nach dem Angriff von den Behörden als auffällig eingestuft. Der Besitzer entschloss sich einen Tag nach der Attacke, den Rottweiler abzugeben, der Hund befindet sich mittlerweile in einem Tierheim.

