Rotes Kreuz warnt vor falschen "Rufhilfe-Mitarbeitern"

Die Rufhilfe bietet Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Mit dem Notrufknopf am Handgelenk können Personen unkompliziert und rasch Alarm auslösen und Hilfe holen. Zuletzt gaben sich mehrfach Unbekannte als Rotkreuz-Rufhilfe-Mitarbeiter aus. Sie klingelten an Wohnungstüren oder meldeten sich telefonisch, um Rufhilfegeräte zu verkaufen oder Wartungsarbeiten an bereits bestehenden Anschlüssen vorzunehmen. Die Fälle wurden der Polizei gemeldet.

Seit Ende Oktober gab es fünf Fälle, in denen sich Unbekannte als Mitarbeiter der Rufhilfe ausgegeben haben. Sie klingelten an Wohnungstüren oder kontaktierten die betroffenen Personen telefonisch in den Bezirken Linz-Land, Steyr und der Stadt Linz. Zwei betroffene Personen meldeten sich umgehend bei der Polizei. Das Auftreten der vermeintlichen Rufhilfe-Mitarbeiter unterscheidet sich grundlegend von den Rufhilfe-Servicetechnikern des oberösterreichischen Roten Kreuzes.

4 Tipps, wie Sie richtige Rufhilfe-Mitarbeiter erkennen

Rufhilfe-Mitarbeiter tragen Rotkreuz-Bekleidung und führen einen Rotkreuz-Ausweis mit sich

Sie nehmen für ihre Tätigkeit grundsätzlich kein Bargeld an

Wenn Personen eine Rufhilfe vom OÖ. Roten Kreuz benötigen, kommt es vorher zu einer telefonischen Terminvereinbarung.

Alle geplanten Rufhilfe-Tätigkeiten werden erfasst und sind konkreten Rotkreuz-Mitarbeitern zugeordnet.

„Wir sind besorgt über die Vorfälle. Offenbar versuchen Menschen kriminelle Handlungen zu begehen, indem sie sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgeben. Wir empfehlen, Verdachtsfälle sofort bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden", sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

