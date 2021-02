Rotes Kreuz führte bereits eine halbe Million Tests durch

Seit Beginn des Corona-Einsatzes wurden demnach rund 253.000 PCR-Tests in Drive-In-Teststationen bzw. durch die mobilen Teams abgenommen. Hinzu kommen noch die Antigentests, was im Summe eine halbe Million Abstriche ergebe, so die Rettungsorganisation. 6000 Freiwillige haben dabei mitgeholfen. Derzeit stellt das OÖRK 15 Drive-in-Teststationen und 19 mobile Test-Teams zur Verfügung. Zudem sind RK-Experten in jedem Bezirk an den Teststraßen im Einsatz. Wegen Corona habe das ehrenamtliche Engagement noch einmal massiv an Bedeutung gewonnen, bedankt sich RK-Präsident Walter Aichinger bei allen freiwilligen Helfern.

