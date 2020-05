Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Das Österreichische Rote Kreuz ruft mit Nachdruck dazu auf, trotz der aktuellen Umstände weiterhin Blut zu spenden. Die Spitäler haben ihren normalen Operationsbetrieb wieder aufgenommen. Um sie mit den so dringend benötigten Blutkonserven beliefern zu können, wird nach freiwilligen Spendern gesucht. Besonders gefragt sind derzeit die Blutgruppen 0 negativ, A negativ, B negativ, 0 positiv und A positiv. Zur Blutspende kommen sollte jedoch nur, wer sich gesund und fit fühlt. Husten, Schnupfen und ähnliche Beschwerden sind Ausschlussgründe. Um das Spenden noch sicherer zu machen, setzt die Blutzentrale verstärkte Hygienemaßnahmen um. So führen Mitarbeiter in vorgelagerten Checkpoints bei potenziellen Spendern ein erstes Screening auf Covid-19 durch. Zudem darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen in den Blutspende-Räumlichkeiten aufhalten. Die Hände müssen desinfiziert, der Abstand gewahrt werden. Darüber hinaus stehen die Abnahmeliegen weiter voneinander entfernt. Die Blutspende wird schnellstmöglich abgewickelt und dauert nur einige Minuten. Es finden die Blutspendetermine in den Gemeinden sowie die mobilen Blutspendeaktionen weiterhin unverändert statt.

Das Rote Kreuz sucht zudem Personen, die an Covid-19 erkrankt waren und wieder gesund sind. Ihr Blutplasma und die darin enthaltenen Antikörper sollen erkrankten Personen helfen, die Infektion besser zu überstehen. Eine Blutplasmaspende kann nur in der Blutzentrale in Linz nach Terminvereinbarung abgenommen werden.

