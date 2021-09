Rotes Kreuz bietet Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse an

„Zwei Drittel aller Not- und Unfälle passieren im näheren Umfeld oder in der Familie. Wer sich darauf vorbereitet, im Falle des Falles helfen zu können, schützt damit die Angehörigen und auch sich selbst“, sagt Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger. Das Wichtigste sei, jene Schwelle zu überwinden, die einen - meist wegen Unsicherheit - davon abhalte, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. Wer aber einen Erste-Hilfe-Grund- oder Auffrischungskurs absolviere, könne diese Schwelle problemlos überwinden, so Aichinger.

Nicht zuletzt deshalb bietet die Rettungsorganisation auch im heurigen Herbst wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf sogenannten Outdoor-Kursen. „Dabei sind wir acht Stunden lang tatsächlich in der Natur unterwegs und simulieren dabei vor Ort verschiedene Notfall-Situationen“, sagt Roman Herndl von der Rot-Kreuz-Akademie. Gelehrt werde auch, welch kleine, aber wichtige Erste-Hilfe-Ausstattung unbedingt dabei sein soll, wenn man mit Freuden auf den Berg oder Mountain-Biken gehe. Etwa jene dünne Alufolie, die als Rettungsdecke wertvolle Dienste leisten könne. „Denn in den Bergen, wo vielleicht auch kein Handy funktioniert, kann es Stunden dauern, bis die Bergrettung kommt. Da kühlen die Körper von Verletzten schnell aus. “ Darauf sollte man vorbereitet sein, sagt Herndl.

Die Outdoor-Kurse würden in allen Bezirken angeboten, sagt Rot-Kreuz-Landesgeschäftsleiter Erich Haneschläger. Hier die Termine: Eferding (2. Oktober), Freistadt (25. September), Gmunden (18. September), Grieskirchen (18. September), Kirchdorf (9. Oktober), Linz und Linz/Land (25. September), Perg (18. September), Ried (2. Oktober), Rohrbach (8. Oktober), Schärding (25. September), Steyr-Land (2. Oktober), Steyr-Stadt (25. September), Urfahr/Umgebung (26. September), Vöcklabruck (9. Oktober), Wels (19. September). Die genauen Orte, wo die jeweiligen Kurse statt finden, sind auf der Rot-Kreuz-Homepage (www.roteskreuz.at/ooe) nachzulesen. Dort sind auch Anmeldungen möglich.