Roter statt Grüner Pass: Mehr als 200.000 Oberösterreicher ohne Vollimmunisierung

1182 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden gestern in Oberösterreich gemeldet. Knapp 400 weniger als noch am Samstag, die Zahlen bleiben aber weiterhin konstant auf einem hohen Niveau. Im Gegensatz zu jenen bei der Impfung: 773.130 Personen haben bislang den dritten Stich erhalten, das sind knapp 54,1 Prozent der impfbaren Bevölkerung. Bei 202.428 Oberösterreichern ist die Vollimmunisierung bereits abgelaufen, der Grüne Pass hat sich rot eingefärbt. Die Tendenz: steigend.

Im Bundesländervergleich hinkt Oberösterreich weiter hinterher. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Bezirk Braunau: Mit 48,73 Prozent ist es der einzige Bezirk in ganz Österreich, der unter 50 Prozent liegt. Laut Krisenstab des Landes Oberösterreich steigt die Nachfrage nach den Impfungen aktuell aber wieder.

Wieder mehr Intensivpatienten

Österreichweit haben sich am Sonntag 1495 mit dem Coronavirus infizierte Personen in Spitalsbehandlung befunden, um 16 weniger als am Vortag. 87 der Patienten wurden auf Intensivstationen betreut, um sieben mehr als am Samstag. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurde vom Innen- und Gesundheitsministerium mit 6965 angegeben, heute sollen aber "aufgrund eines regulären Wartungsfensters" Nachmeldungen erfolgen. In oberösterreichischen Krankenhäusern müssen 225 Personen behandelt werden, zehn von ihnen liegen auf Intensivstationen. 15.453 Oberösterreicher befinden sich derzeit in Quarantäne.