Romeo B.: Eine Lebensgeschichte ohne Abschluss

An der Westseite des Traunsteins verschwand Romeo B. am 22. September 2003 spurlos.

Gesehen wurde Romeo noch oft. Spätabends in einem Lokal in der Gmundner Innenstadt, oder nachmittags, am Nordufer des Traunsees, entlang der Esplanade. Und dann gab es noch die vielen Gerüchte. Der 19-Jährige habe sich abgesetzt, irgendwo ins Ausland, wo er einen neuen Lebensweg einschlagen wollte. Oder er sei in eine der schwer zugänglichen Höhlen auf dem Traunstein geklettert. Nichts, was nach dem 22.