Roland K.: Weitere Suchaktion erfolglos

Die Suchaktion am Donnerstag

Das gab die Polizei gegenüber den OÖN am Sonntag zu Mittag bekannt. Der 42-Jährige war von einer Lokaltour mit Freunden nicht zurückgekehrt. Mehr dazu:

Familienvater vermisst: Die letzte Spur von Roland K. führt an die Donaulände LINZ. Eine neue Auswertung der Handydaten lässt die Ermittler auf ein Unglück schließen.

Die Polizei geht mittlerweile von einem tragischen Unfall aus und sucht im Bereich der Donau. Am Sonntag wurde der Bereich zwischen Lentos Kunstmuseum und Hafen mit einem Hubschrauber abgeflogen. Das war bereits am Freitag geplant gewesen, das Wetter machte einen Hubschrauberflug aber nicht möglich. Am Donnerstag wurden bereits Drohnen und Boote vom Lentos Donau abwärts eingesetzt.

Ein Bild einer Überwachungskamera kurz bevor der Mann spurlos verschwand.

Nachdem die Suchaktion vom Sonntag erfolglos beendet worden war, hieß es vonseiten der Polizei, man habe inzwischen alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

