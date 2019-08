Roithamer Tauchschule droht Entzug der Lizenz

Drei Unfälle binnen eineinhalb Monaten würden die Behörde zum Handeln veranlassen, sagte Bezirkshauptmann Alois Lanz.

Er erwägt, bei den gefährlichen Stellen einen Zaun aufzustellen, und denkt auch an härtere Strafen. Außerdem sollten die Kontrollen intensiviert werden. Denn bestehende Tauch- und Badeverbotsschilder für bestimmte Bereiche am Traunfall oder "Verordnungen am Papier" würden offenbar zu wenig wirken.

Laut Lanz wird auch die betroffene Tauchschule für den Unfall "geradestehen" müssen. Man prüfe ihre gewerbliche Berechtigung und das Gefährdungspotenzial. Der Gmundner Bezirkshauptmann hält es für denkbar, "dass die Tauchschule ihr Gewerbe künftig nur noch an einem bestimmten Abschnitt ausüben darf".

Was der Tauchschule droht und welche Strafen und Kontrollen verschärft werden, soll kommende Woche geklärt werden.