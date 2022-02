Rodungen in Ohlsdorf: Auch Anfrage an Haimbuchner

Die politische Aufarbeitung der umstrittenen Rodungen in Ohlsdorf gehen in die nächste Runde. Nun stellten die oberösterreichischen Grünen eine Anfrage an Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner (FP). Eine Abfrage bei der Biodiversitätsdatenbank des Hauses der Natur in Salzburg habe gezeigt, dass 110 seltene und geschützte Tierarten in der Nähe des Areals leben, heißt es in einer Aussendung der Grünen. Zudem liegt das neue Betriebsbaugebiet in unmittelbarer Nähe zum Europaschutzgebiet "Untere Traun", einem wichtigen Vogelschutzgebiet.

"Und trotzdem hat man keine naturschutzrechtlichen Bedenken, keine Einwände, dass Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden?", fragt der Naturschutzsprecher der Grünen, Rudi Hemetsberger.

"Der amtliche Naturschutz war bei der Umwidmung lediglich in Form einer Stellungnahme im Raumordnungsverfahren eingebunden. Bei dieser wurde festgestellt, dass die Umwidmung keine negativen Einflüsse auf Schutzgüter oder das nahe gelegene Europaschutzgebiet hat", teilte das Büro von Haimbuchner auf OÖN-Anfrage mit.