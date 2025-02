Rock am Rosenmontag: Oberösterreichs Polizei auf Queens Spuren

Nicht auf die Spuren von Verbrechern, sondern auf jene der Rockband Queen begibt sich die oberösterreichische Polizei bei ihrem heurigen Ball am 3. März im Linzer Brucknerhaus. Im Turnsaal in der Linzer Sicherheitsakademie proben die Polizeischüler schon fleißig die Eröffnung des Balles unter der Leitung von Tanzschulchef Alexander Kreissl. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von der Polizeimusik Oberösterreich.

"Aktuell gibt es noch Karten, die Sitzplätze sind aber bereits vergeben", sagt Ball-Organisator Wolfgang Rittberger vom Polizeiunterstützungsverein. Es ist heuer sein 13. Ball als Organisator: "In diesem Fall hoffentlich eine Glückszahl", sagt Rittberger.

Wegbegleiter Mercurys zu Gast

Die Gäste erwartet eine rockige Ballnacht, wenn die Polizei heuer auf Queens Spuren das Brucknerhaus in Beschlag nimmt. "A Tribute to Freddie Mercury" ist das Motto des heurigen 72. Polizeiballs.

Zur Showeinlage kommt Milan Devinne. Der tschechische Sänger hat im Film "Bohemian Rhapsody" mitgewirkt. Gemeinsam mit ihm steht Peter Freestone auf der Bühne. Freestone war jahrelang der persönliche Assistent von Freddie Mercury. Er wird seine Erinnerungen an den verstorbenen Queen-Säger mit dem Publikum in Linz teilen.

Die Gäste können sich zudem über eine Tombola mit hochwertigen Preisen freuen, kündigt Rittberger an.

Der Polizeiball erfüllt traditionell auch eine soziale Funktion. Seine Einnahmen fließen zu 100 Prozent in den Polizeiunterstützungsverein. Dieser hilft – wie der Name es bereits sagt – Polizisten und ihren Angehörigen die unverschuldet in Not gekommen sind. Diese Unterstützung umfasst beispielsweise einen Sterbekostenbeitrag, wenn ein Beamter im Dienst verstirbt.

Karten für den Polizeiball gibt es aktuell noch im Lokal Cop-Stop in der Nietzschestraße, im Servicecenter und auf der Website des Linzer Brucknerhauses zu kaufen.

