Ritterfest zu Linz: 40.000 Besucher machten eine Zeitreise ins Mittelalter

Eigentlich war Anita mit ihrer Tochter Hanna am Samstag nur zufällig in der Linzer Altstadt – und reiste unversehens einige Jahrhunderte in die Vergangenheit. Zahlreiche Menschen waren teils von weit her angereist, um am Wochenende beim Ritterfest des Oberösterreichischen Familienbundes dabei zu sein. Erstmals seit 2019 konnte die Veranstaltung wieder in ihrer gewohnten Form stattfinden. "Es tut sich unglaublich viel, die Stimmung ist sehr gut. Wir schauen uns jetzt auch ein paar Programmpunkte an", sagte Anita.

Zu sehen gab es mehr als genug: Der Hauptplatz verwandelte sich in ein Turniergelände, auf dem Ritter in voller Rüstung mit Lanzen aufeinander losritten. Auf der großen Bühne unterhielten Spielleute die Zuseher mit mittelalterlichen Gesängen und Geschichten. In der gesamten Altstadt verzauberten Gaukler und Akrobaten das Publikum mit ihren Darbietungen. Bei den zahlreichen Verkaufsständen gab es Erfrischungen, eine Stärkung zwischendurch oder Souvenirs zu erstehen.

Feuershow zum Finale Bild: Familienbund

Besonderes Highlight war neben den Turnieren das Feuerspektakel zum Finale des Festes. Insgesamt zählte die Veranstaltung 40.000 Besucher – viele davon reisten sogar aus dem Ausland an und hüllten sich in mittelalterliche Gewänder. "Mein Bruder lebt in München, ich in Luzern. Wir haben uns hier getroffen, weil das Linzer Ritterfest besonders groß und schön ist", erzählt Alexandra Pushchina. Für den Oberösterreichischen Familienbund war die Veranstaltung ein voller Erfolg. "Wir bedanken uns bei den Besuchern und Mitwirkenden für das gelungene Fest und freuen uns bereits auf das nächste Jahr", sagt Obmann Martin Hajart.

LH Thomas Stelzer und Martin Hajart

Zitiert: Das sagen die Besucher des Ritterfests

"Meine Kinder lieben Ritter, deswegen sind wir extra aus Salzburg hergefahren. Die Stimmung ist super – schön, dass sich so viel tut." – Stefanie Silbergasser mit Familie, Salzburg

Stefanie Silbergasser mit Familie, Salzburg Bild: vaba

"Wir nutzen den ersten Ferientag für einen Besuch beim Ritterfest. Wir sind zum ersten Mal da, aber es gefällt uns sehr gut – besonders gespannt sind wir auf das Turnier." – Miriam Modl mit Sohn Sam, Linz

Miriam Modl mit Sohn Sam, Linz Bild: vaba

"Ich komme selber schon seit Jahren her, heuer habe ich meinen Neffen mitgenommen. Wie man sieht, ist er großer Ritterfan. Für ihn ist das also perfekt." – Ismar Grünwald mit Neffen Lian, Reichenau

Ismar Grünwald mit Neffen Lian, Reichenau Bild: vaba

