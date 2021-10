Riskante Alkofahrt eines 22-Jährigen endete in einem Pool in Garsten

Ein ungewöhnliches Ende nahm am Samstagnachmittag die Alko-Fahrt eines führerscheinlosen 22-Jährigen. Er landete mit seinem Auto nach mehreren riskanten Fahrmanövern in einem Pool in Garsten (Bezirk Steyr-Land). Danach flüchtete er zu Fuß in den Wald.

Die Polizei wurde gegen 17 Uhr über einen Alkolenker informiert, der mit einem silbernen Audi auf der B122 von Steyr kommend in Richtung Sierning unterwegs sei. Der Lenker, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, wendete sein Fahrzeug kurz nach dem Stadtgebiet Steyr und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter, wobei es zu mehreren gefährlichen Situationen kam. Nach kurzer Fahndung wurde der Audi brennend in einem Pool in Garsten vorgefunden. Der Lenker war jedoch nicht mehr im Fahrzeug.

Eine Nachbarin hatte den Unfall bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Gleichzeitig wurde auch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming auf den Brand aufmerksam. Er eilte zu Hilfe, schnappte sich den Gartenschlauch eines Nachbarn und führte bis zum Eintreffen seiner Kameraden erste Löscharbeiten durch. "Unser Kollege hat gute Vorarbeit geleistet. Wir haben gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Garsten noch die restlichen Glutnester gelöscht und Ölbindemittel aufgetragen", sagt Markus Inderst, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming. Da der Pool durch diverse Fahrzeugflüssigkeiten verunreinigt wurde, musste ein Spezialunternehmen mit der Reinigung beauftragt werden.

Der 22-Jährige flüchtete währenddessen in ein nahe gelegenes Waldstück, kehrte später aber wieder in die Nähe des Unfallortes zurück. Dort konnte er von Polizisten gestellt werden. Er verweigerte den Alkotest, wurde von der Rettung erstversorgt und zur Behandlung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

Frontal in eine Gartenmauer

Ebenfalls zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Sonntagmorgen im Bezirk Kirchdorf. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer fuhr mit seinem Pkw in Obergrünburg auf der Schulstraße in Richtung Leonstein. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Gartenmauer. Der Pkw wurde durch den Garten auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und kam in einer Hecke zum Stillstand. Der Lenker sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, wurden jedoch zur Kontrolle ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Der Garten wurde durch den Unfall verwüstet, auch am Pkw entstand Totalschaden. Ein Alkotest beim 17-Jährigen ergab einen Wert von 1,72 Promille.