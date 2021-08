Rinder auf der Fahrbahn: Großeinsatz auf der A1

Der Notbremsassistent eines Tiertransporters hatte automatisch eine Vollbremsung eingeleitet, nachdem der Sattelzug von einem Pkw geschnitten worden war. Dadurch wurden die Rinder, die der Lkw aus Niederösterreich transportierte, gegen die Ladetür geschleudert. Die Tür ging durch die Wucht des Aufpralls auf und zwei der acht Tiere gelangte auf die A1.

Fahrer von einem nachkommenden Laster sowie mehrere Autos versperrten dem Vieh mit ihren Fahrzeugen den Weg. So konnten die Polizisten die zwei Tiere wieder in den Anhänger führen. Bei einem Rind ist ein Horn abgerissen, die restlichen Tiere blieben unverletzt, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Die Westautobahn musste kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.