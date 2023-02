Riesige Lawine ging auf Mollner Landesstraße nieder

Mit einem ordentlichen Krach ist Freitagvormittag eine Lawine auf die Mollner Landesstraße (L1325) niedergegangen. Der Bergrettungsdienst Molln rückte gegen 10 Uhr aus, suchte den Lawinenkegel auch mit Hunden ab und konnte rasch Entwarnung geben.

Das Lawinenereignis, das laut Tobias Klinser, Ortstellenleiter des Bergrettungsdienstes Molln, jährlich in diesem Bereich auftritt, ereignete sich im Nahbereich der Forststraße Schmiedwiese.

Weil Nachlawinen nicht ausgeschlossen werden können, ist die Straße in den Bodinggraben vorübergehend gesperrt. Sperren gibt es aktuell auch in Spital am Pyhrn, betroffen ist die Pyhrnpassstraße und das Gebiet rund um die Bosruckhütte. Auch auf dem Hengstpass fährt aktuell nichts mehr.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich