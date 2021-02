Riesige Cannabis-Plantage mit 1420 Pflanzen in Hotel entdeckt

WIEN. "Höchst professionell" soll jene Cannabis-Plantage geführt worden sein, die Polizisten vergangene Woche in Wien entdeckten. In einem leer stehenden Hotelgebäude stießen die Beamten auf 1420 Cannabispflanzen in Vollblüte. Die Pflanzen hatten eine Wuchshöhe von bis zu 1,3 Metern erreicht.

Europäischer Haftbefehl

Auf die Plantage am Stadtrand von Wien waren die Ermittler gestoßen, nachdem ein Europäischer Haftbefehl gegen den Mann vollzogen worden war, der den Gebäudekomplex im vergangenen Sommer übernommen hatte. Der 55-Jährige wollte das Restaurant, das sich im ersten Stock des Hotels befindet, wiederbeleben. Die tschechischen Behörden machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Sie verdächtigen ihn, einer Drogenbande anzugehören, die in Tschechien Methamphetamin hergestellt haben soll. Weiters soll der 55-Jährige persönlich in den Verkauf von 200 Gramm Kokain verwickelt gewesen sein. Bei einer Hausdurchsuchung im Restaurant fanden die Beamten nichts Verdächtiges, dafür wurden sie im zweiten und dritten Stock des Gebäudes fündig.

Der 55-Jährige versichert, er habe mit der sich über zwei Etagen erstreckenden Indoorplantage nichts zu tun. "Er hatte für dieses Gebäude keine Verwendung und hat es daher weitervermietet", erläuterte sein Verteidiger Mathias Burger Freitagmittag. Was sein Untermieter dort gemacht habe, habe sein Mandant nicht mitbekommen: "Es hat ihn auch nicht näher interessiert. Er hat regelmäßig die Miete bezahlt." Erhebungen, ob es den Mieter tatsächlich gibt, sind am Laufen. Auch nach Mittätern wird gefahndet.

