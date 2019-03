Riesenbadewanne wird saniert

ASCHACH/DONAU. Der Verbund saniert die mit über 23 Metern tiefste Schiffsschleuse an der österreichischen Donau im Kraftwerk Aschach.

Die Schleuse in Aschach Bild: (apa/Verbund)

Die Revision der 230 Meter langen und 24 Meter breiten Schleuse kostet rund zwei Millionen Euro. Die Arbeiten an der entleerten "Riesenbadewanne" sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Dann geht auch ein neues Zählsystem für Fische in Betrieb. Mittels Antennen will man herausfinden, welche Fische wann, wie und wohin wandern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema