Rieder Soldat (59) soll junge Küchengehilfin sexuell schwer belästigt haben

Anfangs zweifelte sie, ob ihr überhaupt jemand glauben würde. Doch es gab Personen in der Kaserne Ried, denen sich die 20-jährige Küchengehilfin anvertrauen konnte. So schöpfte die junge Frau Mut und erstattete in Begleitung ihres Vorgesetzten Anzeige gegen den 59-Jährigen.

Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried bestätigt, dass Ermittlungen eingeleitet worden sind. Es gehe um den Vorwurf der "Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung" (§ 205a Strafgesetzbuch), das eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht.

Eine kontradiktorische Einvernahme mit dem Opfer sei noch nicht durchgeführt worden. Gewalt soll der Täter aber nicht angewendet haben, sonst würden die Ermittlungen wegen Vergewaltigung laufen. Es soll sich um massive sexuelle Belästigungen gehandelt haben, denen das Opfer „erkennbar nicht zugestimmt“ habe, sagt Ebner.

"War einvernehmlich"

Der Tatverdächtige räume die sexuellen Handlungen ein, er behaupte, diese seien „einvernehmlich“ gewesen.

Oberstleutnant Markus Oppitz vom Militärkommando Oberösterreich bestätigt auf Anfrage von nachrichten.at, dass der beschuldigte Soldat suspendiert wurde. "Wir warten das Ermittlungsverfahren von Polizei und Justiz ab."

Der Betroffene sei damit des Dienstes enthoben, seine Bezüge würden gekürzt. Um wie viel, hänge von Einzelfall ab, bis zu ein Drittel weniger Geld sei möglich. "Würde sich seine Unschuld herausstellen, wäre ihm das Geld zurückzubezahlen."

