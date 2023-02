Rieder Messefrühling: Genuss, Gesundheit und Familienspaß

Der Frühling steht unmittelbar bevor. Vor dem kalendarischen Frühling startet aber zuerst der Messefrühling. Die Messe Ried schnürt am 11. und 12. März ein Dreierpaket, das für alle Altersschichten etwas bieten wird. Die Themenbereiche dazu: Guten Appetit, 50 Plus und Familienglück. "Die Besucher können sich auf ein buntes Programm freuen", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Das Angebot dazu werden mehr als 130 Aussteller liefern.

Genuss und guter Appetit

Regionale Kulinarik steht im Mittelpunkt des Messebereiches Guten Appetit. Gemeinsam mit dem Genussland Oberösterreich werden am "Marktplatz der Genüsse" die Messebesucher einen "Einblick in die Innviertler und regionale Küche erhalten", wie Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler sagt. Fixpunkte dieser Messe sind die Kochshows, bei der Innviertler Hauben- und Spitzenköche und -köchinnen ihre Kochkunst vor Publikum demonstrieren. Unter anderem sind Barbara Maierhofer (RoomFive), Wolfgang Wohlschlager (Kammer5), Florian Schlöglmann (Wirt z´Kraxenberg), Viktoria Stranzinger (Cook up Kitchen) und Peter Reithmayr (Aqarium) sowie TV-Köchin Elfriede Schachinger an beiden Tagen live kochend zu sehen. "Ich bin erstmals bei den Kochshows dabei. Das wird schon eine Herausforderung, live vor Publikum zu kochen", sagt Restaurantbetreiberin Barbara Maierhofer. Der kulinarische Messeteil wird durch eine Weinlounge am Samstag (bis 21 Uhr) ergänzt. Außerdem werden Bier- und Spirituosenspezialitäten präsentiert.

Innviertler Spieletage

Auch speziell für die Generation 50 Plus wird ein Teil des Messefrühlings ausgerichtet. Dabei geht es nicht nur um Information zu den Bereichen Urlaub, Kosmetik, Gesundheit und Wellness sowie Wohnen und Lifestyle. "Wir bieten am Stand des Roten Kreuzes auch die Möglichkeiten zu Gesundheits-Checks, außerdem informieren Akustiker, Orthopäden und Optiker", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Auf einem Radparcours werden Übungs- und Testmöglichkeiten von Fahrrädern angeboten. Skirennläuferin und Olympiamedaillengewinnerin Katharina Gallhuber wird am Samstag, 11. März, über ihren Weg zum Comeback nach ihrer schweren Verletzung berichten.

"Die 2. Innviertler Spieletage sind einer der Höhepunkte der Messe und des Themenbereiches Familienglück", wie Vita-Theresa Richter-Irsigler ankündigt. Mehr als 500 Brettspiele können getestet werden, Spielpädagogen beraten dazu. Konzerte mit Mai Cocopelli (11. März, 16 Uhr) und Bluatschink (12. März, 16 Uhr) bieten musikalische Messeunterhaltung.

Alle Informationen gibt es unter www.messefruehling-ried.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer