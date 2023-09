Rieder Messe: Sommerwetter lockte Zehntausende auf das Messegelände

Am vierten und letzten Tag kamen gestern trotz sommerlicher Hitze viele tausend Besucher zur Rieder Messe.

"Der Sonntag war der beste Tag, aber das ist fast immer so", sagte Rieds Messedirektor gestern am späten Nachmittag bei einem letzten, kurzen Messerundgang im Gespräch mit den OÖN.

Um 16 Uhr tummelten sich bei fast 30 Grad und Sonnenschein noch tausende Besucher auf dem rund 14 Hektar großen Ausstellungsgelände mit mehr als 500 Ausstellern. "Wir können insgesamt ein sehr positives Resümee ziehen. Es war zwar extrem heiß, aber es ist alles besser als Regenwetter. Wir hatten sehr guten Besuch, wunderbare Sonderschauen, und ich glaube, dass ein Großteil der Aussteller sehr zufrieden sein kann", sagte Helmut Slezak. Es sei gelungen, in den gerade nicht so einfachen Zeiten einen "wichtigen wirtschaftlichen Impuls" zu setzen. "Die Stimmung war an allen vier Tagen wunderbar", sagte Slezak.

Besonders groß war das Interesse an den international hochkarätig besetzten Tierschauen in der FIH-Arena. Erstmals seit fast 40 Jahren fanden in Ried zwei Bundesstutenschauen für Noriker und Haflinger statt. "Wir als Veranstalter und auch die Züchter sind mit den beiden Bundesschauen für Noriker und Haflinger sehr zufrieden, die präsentierten Stuten hatten ein extrem hohes Niveau. Der Publikumszuspruch war sehr gut", bilanzierte Natascha Stolka von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter.

Zwei lange Wochenenden und acht Tage lang hatte das Rieder Volksfest mit rund 70 Ausstellern geöffnet. Der größte Andrang herrschte am vergangenen Wochenende. Während die Außenbereiche bis spät in die Nacht gut besucht waren, war in der Weinhalle, anders als in den vergangenen Jahren, weniger los.

Winzer Christian Größlbauer vom Weingut Christian in Mehrnbach war mit seinem Freiluftstand vor dem Eingang zur Weinhalle ein beliebter Treffpunkt. "Das Wetter hat mir natürlich in die Karten gespielt. Am zweiten Wochenende war unglaublich viel los. Die Stimmung war ausgezeichnet", sagte Größlbauer.

Eine positive Bilanz zog die Polizei. "Im Verhältnis zur Anzahl der Besucher mussten wir nur selten einschreiten", sagt Thomas Hasenleitner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant.

Die nächste Rieder Messe findet in zwei Jahren, von 4. bis 7. September 2025, statt.

Die Tierschauen sind seit mehr als 100 Jahren ein Fixpunkt in Ried. Bild: OÖN

