Rieder Messe als "wunderbare Visitenkarte und Mutmacher"

Prächtiges Spätsommerwetter, gut gelaunte Messebesucher, optimistische Aussteller, eine hochkarätige Gästeliste zur Eröffnung und ein zufriedener Messepräsident sowie Messedirektor – es war am Donnerstag alles angerichtet für einen perfekten Start der Rieder Messe. Die Stimmung am Eröffnungstag war gut, und die Wetterprognose für die kommenden Tage lässt die Messeverantwortlichen auch bis Sonntag auf viele Besucher hoffen. Die Vertreter der Politik streuten der Rieder Messe jedenfalls Rosen.

"Was hier in Ried vor allem im Bereich der Landwirtschaft geboten wird, das findet man in Europa nur selten", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Gerade im europäischen Wettbewerb zeigten Oberösterreich und Österreich seine Stärke.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Landeshauptmann bezeichnet die Rieder Messe, die von den OÖN als Medienpartner begleitet wird, als "wunderbare Visitenkarte für unser Land" und "Mutmacher" in dieser Zeit.

Eröffnet wurde die Messe von Bundeskanzler Karl Nehammer, der die "großartige Arbeit" der Landwirtschaft bei seiner Rede in den Vordergrund stellte. "Unsere Bauern haben während der Corona-Pandemie und auch nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine die Lebensmittelversorgungssicherheit in unserem Land sichergestellt." Die Aufgabe der Politik sei es, den Landwirten Rahmenbedingungen für ein positives wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. Um die Qualität der österreichischen Lebensmittel weiter abzusichern, werde man als Politik "Seite an Seite mit den Bauern gehen", sagte der Bundeskanzler, der die Messe um 11.08 Uhr, also rund zwei Stunden nach dem Einlass, als offiziell für eröffnet erklärte.

Leuchtturm seit 1867

Die Messe Ried habe sich seit der Premiere im Jahr 1867 in den vergangenen mehr als 150 Jahren ein herausragendes Standing erarbeitet, betonte Rieds Messepräsident Alfred Frauscher. Mehr als 500 Aussteller seien Beweis für das Vertrauen in den Standort Oberösterreich und die Messe Ried, die ihren Teil für einen starken Wirtschaftsstandort beitrage.

Bildergalerie: Rieder Messe wurde feierlich eröffnet (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/21 Galerie ansehen

"Nachdem wir im Fußball nicht mehr in der obersten Liga mitspielen, muss Ried bei den Messen seine Qualitäten zeigen", sagte OÖN-Innviertel-Redaktionsleiter Roman Kloibhofer im Gespräch mit Bundeskanzler Nehammer bei dessen Besuch am OÖN-Stand. Während Kanzler Nehammer diplomatisch meinte: "Na ja!", sagte Landeshauptmann Stelzer aufmunternd: "Das mit der Messe stimmt, aber auch das im Fußball wird sich wieder ändern, da bin ich mir ganz sicher!" Österreichs Landwirtschaft habe "großartige Potenziale", daher müsse man positiv und mit viel Innovationswillen in die Zukunft blicken. "Die Rieder Messe ist ein großer Branchentreff und ein Ort der Begegnung all jener, die sich mit Begeisterung für die Anliegen der Landwirtschaft einsetzen", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner ließ es sich nicht nehmen, den Kanzler auf die "dramatische Lage der Städte und Gemeinden" hinzuweisen, Stichwort Finanzausgleich zwischen Bund und Gemeinden. "Heute sind wahrscheinlich 50 Bürgermeister im Saal. Da brauchen wir es nicht ausdiskutieren, denn ich wüsste, wer heute gewinnen würde, aber wir sind der festen Überzeugung, dass dieses wichtige Thema bei der Bundespolitik in besten Händen ist", sagte Rieds Stadtchef mit einem Augenzwinkern. Seine Rede beendete Zwielehner mit den Worten: "Ein Hoch auf die Rieder Messe, auf das Innviertel, das wunderbare Oberösterreich und das viel gerühmte Österreich."

Neben der Landwirtschaft wird den Besucherinnen und Besuchern bei der Herbstmesse bis Sonntag (täglich von 9 bis 18 Uhr) mit verschiedensten Themen und dem Rieder Volksfest (freier Eintritt) ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Zahlen zur Messe

100.000 Besucher werden zur Rieder Messe erwartet. Die Zahl könnte sich inklusive der Besucher des Volksfestes, das bereits vergangenes Wochenende begonnen hat, verdoppeln.

14 Hektar Ausstellungsfläche am Rieder Messegelände werden bei der Messe 2023 von mehr als 500 Ausstellern bespielt.

1867 Premiere feierte die Rieder Messe vor mehr als 150 Jahren. Der Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel (FIH) war mit seinen mittlerweile legendären Tierschauen erstmals im Jahr 1899 bei der Rieder Landwirtschaftsmesse vertreten.

12,80 Euro – so viel kostet eine Maß Bier im Bierzelt bei der Rieder Messe. Für die Halbe werden 6,40 Euro kassiert. Zum Vergleich: Am Münchener Oktoberfest kostet heuer ein Liter Bier zwischen 12,60 und 14,90 Euro.

Die OÖN auf der Messe

Die OÖNachrichten sind Medienpartner der Rieder Messe und in Halle 15 direkt neben dem neuen FACC Sky Dome (vormals Red Zac Arena) mit einem großen Messestand vertreten.

Bei einem Gewinnspiel können Sie attraktive Preise gewinnen – die Details dazu erfahren Sie am Messestand der OÖN. Unter anderem können Sie eines von zehn Arbeitssets von Konstant (T-Shirt, Jacke, Hose, Schuhe, Kopfbedeckung) im Wert von je 200 Euro gewinnen.

Abonnenten der OÖNachrichten können sich am Messestand in Halle 15 auch eine süße Überraschung abholen.

Für die Inhaber der OÖNcard gibt es zehn Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis zur Rieder Messe. Im Online-Vorverkauf (riedermesse.at) kostet die Karte 10,50 anstatt 11,50 Euro; direkt an der Messekasse 11,50 anstatt 13 Euro.

Selbstverständlich können Sie an unserem Messestand auch die OÖNachrichten abonnieren, und Sie erfahren alles über unsere Abo-Angebote, inklusive Digital-Abo. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne über alle unsere Abo-Angebote.

Alle Informationen zur Rieder Messe finden Sie unter www.riedermesse.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif