Rieder "13ern" droht der Verlust von 60 Zeitsoldaten

Das Panzergrenadierbataillon 13 in Ried/Innkreis gilt in Heereskreisen als Eliteverband. Das stellen die "13er" auch regelmäßig eindrucksvoll unter Beweis. Man sei der kaderstärkste Verband (rund 300 Berufssoldaten) und wurde 2018 zudem als bester Milizwerber ausgezeichnet, ist Bataillonskommandant, Oberst Alfred Steingreß, stolz auf seine Mann- und Frauschaft (mittlerweile gibt es in der Männerdomäne Panzer im Innviertel bereits sieben Soldatinnen).

Doch die Signale, was die weitere Stärkung der Truppe betrifft, stehen auf Rot. Das liegt nicht nur, aber auch an den Heeresfinanzen. Hatte Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) die Kaderpräsenzeinheiten (KPE), also "zeitverpflichtete" Soldaten, die auch Auslandseinsätze bestreiten müssen, noch auf 6000 anheben wollen, so musste der derzeitige Chef in der Wiener Rossau, Thomas Starlinger, diese jetzt bei 2600 einfrieren. Und das trifft die Rieder "13er" besonders hart.

Wechsel bedeutet Neuausbildung

Dort laufen, beginnend mit heutigem Tag, bis zu 60 Verträge im Chargenrang (Gefreiter, Korporal, Zugsführer) innerhalb kurzer Zeit aus. Die "KPEs" fanden bisher hervorragende Verwendung im Versorgungsbereich – speziell in der Stabskompanie und im Bataillonskommando. Hier darf unter dem Titel "KPE" nun aber weder nachbesetzt noch ein bestehender Vertrag verlängert werden (bisher maximal auf neun Jahre). Möglicher Ausweg: ein Wechsel in eine der Grenadierkompanien. Was allerdings bedeutet: Neuausbildung auf dem Schützenpanzer "Ulan".

Das zweite Problemfeld im Personalsektor hat ausnahmsweise nichts mit Finanzproblemen zu tun. Aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge erhalten die Rieder weder heuer noch 2020 ein sogenanntes Vollkontingent an Präsenzdienern. Der letzte Sechs-Monats-Turnus lief Ende März aus. Lediglich einen kleinen Einrückungstermin für die Kaderanwärterausbildung gibt es noch im September.

"Das erschwert unsere Personalrekrutierung enorm", sagt Steingreß. Und zeigt noch ein Zusatzproblem auf: Für Assistenzeinsätze – Schnee, Hochwasser – verliere man so massiv an Schlagkraft. Entmutigen lässt sich der Oberst aber nicht, er versucht mit Werbeauftritten etwa bei der Rieder Messe gegenzusteuern. "Ich will und werde um jeden Mann kämpfen."

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at