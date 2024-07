Richtige Wettermischung: Gutes Schwammerljahr dank Hitze und Regen

In Oberösterreichs Wäldern bewahrheitet sich derzeit das Sprichwort „wie die Schwammerl aus dem Boden schießen“. Über zahlreiche Eierschwammerl, Steinpilze, Parasol und viele weitere Speisepilze freuen sich heimische Schwammerlsucher, Pilzexperten prognostizieren ein „gutes Schwammerljahr“. „Die Vielfalt an Pilzen ist in diesem Jahr wieder sehr groß.