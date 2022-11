"Richtig kalte Phasen sind derzeit noch nicht in Sicht"

Sonnenstunden bis hin zu wechselhaftem Regenwetter: Die kommende Woche ist wettertechnisch zweigeteilt. Eines eint die nächsten fünf Tage allerdings, und zwar die für die Jahreszeit zu warmen Temperaturen, wie Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gestern sagte.

Und er dämpft auch die Hoffnung all jener, die den Einsatz ihrer Tourenskier oder Schlitten nicht mehr erwarten können. "Die Temperaturen nehmen in der zweiten Wochenhälfte zwar etwas ab. Aber richtig kalte Phasen, wie im November üblich, sind derzeit noch nicht in Sicht", sagt Haslhofer, der die Aussicht für die kommenden Tage wie folgt zusammenfasst.

Bis Mittwoch noch können wir uns auf eine relativ milde Wetterlage einstellen. Diese werde sich besonders in den zum Teil schon deutlich beschneiten Bergen bemerkbar machen, sagt der Meteorologe. "Durch die vielen Sonnenstunden wird der Schnee wieder deutlich weniger werden."

Der heutige Montag startet nach einer teilweise regnerischen Nacht mit ausgebreiteten Wolkenfeldern, die vorwiegend in der südlichen Landeshälfte zu finden sein werden. Diese dürften sich aber im Laufe des Vormittags überall auflösen: "Ab Mittag ist im gesamten Land Sonnenschein zu erwarten", sagt Haslhofer, der für den Nachmittag Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad ankündigt.

ZIB-Wettervorschau:

Frostige Nachttemperaturen

Die Nacht auf Dienstag wird sich vielerorts durch einen klaren Himmel und damit gute Sicht auf die Sterne und leicht frostige Temperaturen (minus ein Grad, etwa im Mühlviertel) auszeichnen. Dementsprechend klar beginnt dann auch der Tag, allerdings erst ab einer Höhe von 600 Metern, während sich in den darunterliegenden Regionen am Vormittag noch der Nebel hält. "Am Nachmittag", sagt Haslhofer, "wird es dann im ganzen Land sonnig sein." Vor allem im südlichen Bergland, wie etwa im Hausruck oder in der Welser Heide, macht sich der Föhn breit und bringt dort warme Temperaturen zwischen elf und 17 Grad.

Wechsel von Sonne auf Wolken

Nicht mehr ganz so sonnig wird dann der Mittwoch: Vor allem im Bezirk Vöcklabruck können sich zähe Nebelfelder den ganzen Tag über halten. Aber auch abseits davon kann die Sonne von hohen Schleierwolken getrübt werden. Die Höchstwerte betragen elf bis 16 Grad und liegen damit auch an diesem Tag über dem Klimamittel.

Eine von West und Nordwest kommende Kaltfront bringt dann schon in der Nacht auf Donnerstag den Regen, der auch untertags der Sonne keine Chance lässt. Damit wird es auch etwas kühler als zuletzt – Haslhofer prognostiziert nun "der Jahreszeit entsprechende Höchstwerte" zwischen acht und zwölf Grad, die sich aber durch aufkommenden lebhaften Nord-West-Wind, der mit Spitzen von 40 km/h blasen wird, deutlich kühler anfühlen werden. Ein Mix aus Sonne und Wolken ist für Freitag mit Tageshöchstwerten von maximal zwölf Grad zu erwarten. (nieg)