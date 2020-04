Rewe verlangt ab heute einen Euro pro Schutzmaske

Damit mit wolle man "bewusst ein Signal für einen verantwortungsvollen Umgang und gegen Verschwendung setzen" ließ Rewe Montag Früh via Aussendung verlauten. Und weiter heißt es: "Nachdem wir - wie im Erlass des Gesundheitsministeriums vorgesehen - ein erstes Kontingent ("solange der Vorrat reicht") zur Erstausstattung gratis verteilt haben, werden nun, nach Verbrauch dieses Kontingents ab 6.4. MNS (Mund-Nasen-Schutzmasken, Anm.) zu einem Kostenbeitrag von einem Euro pro Stück abgegeben: Als Erinnerung und Anreiz, dieses weltweit knappe, wertvolle Gut verantwortungsvoll und mit Bedacht zu verwenden."

Drei Stück für drei Euro

"Aber natürlich ist in unseren Filialen niemand gezwungen, einen MNS zu kaufen. Uns sind alle Kunden willkommen, wir weisen niemanden ab, solange Mund und Nase in der Filiale bedeckt sind" wird Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG zitiert. Der MNS werde in Drei-Stück-Packungen zu je drei Euro erhältlich sein, "der Kostenbeitrag liegt unter unserem Selbstkostenpreis, wir verdienen daran selbstverständlich keinen Cent."

Masken zu beschaffen, sei sehr schwierig, heißt es weiter: "Uns gelingt es nur unter größten Anstrengungen den für unsere Kunden benötigten MNS mit Einzel-Bestellungen in aller Herren Länder und Transportflügen rund um den Globus zu beschaffen", so Haraszti, "und zum Beispiele das Pflegewesen steht vor der gleichen, enorm schwierigen Beschaffungslage."

Viele Organisationen aus dem Pflegebereich hätten sich deswegen beim Konzern gemeldet und um Unterstützung gebeten. Schutzmasken würden an allen Ecken und Enden fehlen. Das sei der Grund, warum Rewe "ein Signal gegen die unbedachte Verschwendung der MNS setze." Und als Beitrag zur Soforthilfe werde Rewe der Caritas und dem Roten Kreuz 40.000 Masken "als Überbrückung" übergeben.

Seit Montag Pflicht

Mit Montag ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärkten Pflicht. Betroffen sind Geschäftslokale über 400 Quadratmetern Kundenbereich. Durch das Tragen soll verhindert werden, dass etwa bei Husten oder Niesen durch Tröpfcheninfektionen andere Menschen angesteckt werden. Die Masken sollen von den Handelsunternehmen "kostenfrei" zur Verfügung gestellt werden, hatte es seitens der Regierung geheißen. Es können aber auch selbstgenähte Masken oder Schals benützt werden.

Noch einen Schritt weiter ging die Ärztekammer: ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres sprach sich am Sonntag für das Tragen von einfachen Schutzmasken im öffentlichen Leben ais. Aufgrund fehlender Symptomatik sei vielen Menschen nicht bewusst, dass sie trotzdem Covid-19-positiv seien und damit andere Personen infizieren könnten, betonte er in einer Aussendung.

