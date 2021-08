Rettungsfahrer trainierten für den Blaulicht-Einsatz

Dies stellt auch für erfahrene Fahrer eine große Belastung dar. Wie sie mit Ausnahmesituationen umgehen, haben die Einsatzfahrer gestern im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum in Marchtrenk trainiert. In einem Fahrsimulator des Roten Kreuzes werden gezielt kritische Situationen geübt, mit denen die Fahrer im Straßenverkehr konfrontiert werden können – wie etwa ein plötzlich auftauchendes Wasserhindernis oder ein Fußgänger, der spontan über die Straße läuft. Das oberste Ziel ist ein Rettungsfahrer, der immer mit allem rechnet. Pro Jahr werden in Marchtrenk rund 800 Rotkreuz-Mitarbeiter zu sicheren Einsatzfahrern ausgebildet.