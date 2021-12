Die Patienten sehen sie nicht lächeln und sie hält so viel Abstand wie möglich. Trotzdem ist Irmgard Mair ein Segen für die Corona-Kranken auf der Intensivstation im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Die 44-jährige Intensiv-Diplompflegerin arbeitet seit 20 Jahren in diesem Beruf, doch was sie in den vergangenen beiden Jahren erlebt hat, übersteigt alles bisher Dagewesene: "Bei anderen Erkrankungen gibt es Therapien, hier können wir nur Schadensbegrenzung betreiben." Wenn die Luft wegbleibt