Restaurierung legt Kunstschatz im Mariendom frei

Neben den prachtvollen Buntglasfenstern fallen die kunstvollen Mosaike im Kappelenkranz hinter dem Hauptaltar des Mariendoms in Linz kaum ins Auge. Das ändert sich in den kommenden Wochen und Monaten. "Wir waren selbst überrascht, welche Strahlkraft die Mosaike nach der Probereinigung hatten. Sie halten mit den Fenstern locker mit", sagt der neue Dombaumeister Michael Hager.

Nach einer Evaluierung des Zustands im Vorjahr starteten am Dienstag im Zuge der großangelegten Restaurierung des prachtvollen neogotischen Doms die Arbeiten an den Mosaikbildern. An ihnen haftet eine dicke Schmutzschicht. "Zum einen ist das Schmutz aus dem Kircheninneren, zum Beispiel von Kerzenrauch", sagt Susanne Beseler, die die Mosaik-Restauration leitet. Doch auch Feuchtigkeit und Luftverschmutzung, die von außen in den Dom dringt, haben die kunstvollen Darstellungen angegriffen.

Pinselstrich um Pinselstrich

Das Resultat: eine bräunliche Schicht, die die Mosaike überzieht und Farben sowie Strahlkraft trübt. Diesen Verunreinigungen rückt Beseler mit dem Pinsel zu Leibe. Jeder einzelne Tessera — so heißen die Mosaiksteine aus Glas in der Fachsprache — wird fein säuberlich von Hand mit einigen Pinselstrichen gereinigt. "Der Zustand der Mosaike ist Gott sei Dank sehr gut, es gibt nur wenige Fehlstellen und keine Abschnitte, die sich ganz von der Wand lösen", sagt Restauratorin Beseler.

Nach der Trockenreinigung mit dem Pinsel werden die Mosaike vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt. Insgesamt gibt es acht Mosaikeflächen, für jede Restauration sind rund 160 Arbeitsstunden veranschlagt — Beseler und ihre Kollegin brauchen also rund zwei Wochen pro Bild. Zeitgleich werden auch die Altäre und Wände in den Kapellennischen gereinigt. "Jetzt restaurieren wir die erste Kapelle. Das wird ein länger dauern, weil wir immer wieder abstimmen müssen, ob unsere Methoden die richtigen sind. Danach sollte es sein bisschen schneller gehen", sagt Dombaumeister Hager.

Rund 160 Stunden braucht Restauratorin Susanne Beseler für eine Bilderwand. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Der Dom ist ein Gesamtkunstwerk"

Die künstlerische Qualität der Mosaike sei beeindruckend, sagt Susanne Beseler: "Die Motive werden in den Fenstern, in den Mosaiken und in den Altären wiederholt. Der Dom ist ein Gesamtkunstwerk." Oft sei bei der Arbeit aus der Nähe nur schwer zu erkennen, was überhaupt abgebildet ist. "Erst, wenn man von unten vom Boden draufschaut, offenbaren sich dann die Details", sagt die Restauratorin.

Bereits die ersten freigelegten Stellen offenbaren strahlendes Blau, Grün, Rot und Weiß statt des eintönigen Beige, das viele Besucher des Mariendoms derzeit kennen. "Hier trifft große künstlerische Qualität auf handwerkliche Meisterlichkeit", sagt Beseler. Die Mosaike im Mariendom haben auch einen besonderen Bezug zum frisch renovierten Parlament in Wien: Sie wurden wahrscheinlich von jenem Tiroler Unternehmen gestaltet, das auch für die Motive im Mariendom verantwortlich war.

Die Restauration des Linzer Doms wird über die Initiative Pro Mariendom aus Spendengeldern finanziert. Mehr dazu hier

Autor Valentin Bayer