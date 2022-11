Reparieren statt wegwerfen: Revital Shops bieten auch Vintage-Raritäten

Geschirr, Möbel, Waschmaschinen, Flatscreens, Bikes, dazu Vintage-Unikate, die die kommerziellen Modeketten gar nicht im Angebot haben. 28 Revital Shops gibt es inzwischen in Oberösterreich, sie werden von der Volkshilfe (dem größten Anbieter) und weiteren sozialen Organisationen wie FAB oder der Diakonie betrieben. „Ich lade Sie ein, beginnen Sie heuer Ihren Weihnachtseinkauf in einem der Revital Shops““, sagt Klimaschutz- und Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen. Denn die Kreislaufwirtschaft habe mehrere große Vorteile.

Werden gebrauchte defekte Waren repariert und als „Second Hand“ in den ReVital Shops günstig verkauft, dann werden nicht nur die Müllberge reduziert und wertvolle Ressourcen gespart. Denn gleichzeitig entstehen in diesem Revitalisierungsprozess Arbeitsplätze. Das sind auch Jobs für Menschen, die sich schwertun, auf dem regulären Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu bekommen. Und zu guter Letzt erfüllen die auf die oberösterreichische Art und Weise revitalisierten Produkte auch hohe Qualitätstandards.

Oberösterreich habe eine Vorreiterrolle in der Kreislaufwirtschaft eingenommen: seit 2009 seien 10.000 Tonnen aufbereitete Revital-Waren verkauft worden. Allein alle revitalisierten Waschmaschinen aneinander gereiht ergäbe eine Länge von ca. 90 Kilmetern, sagt Roland Wohlmuth, der Vorsitzende des oberösterreichischen Landes-Abfallverbandes (LAV). Denn die Umwelt-Profis vom LAV unterstützen ReVital mit ihrem Netz aus 180 Altstoffsammelzentren (ASZ). Wer zum Beispiel eine alte (defekte) Waschmaschine der Kreislaufwirtschaft zur Verfügung stellen möchte, kann diese auch in einem ASZ abgeben.

Ein ganz besonderes Projekt ist die „Kreislerin“, das Vintage Cafe der Volkshilfe in der Tabakfabrik in Linz. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, wo Vintage-Raritäten gehandelt und ein Mal im Monat auch kaputte Sachen zusammen repariert werden. „Bei den jüngeren Generationen brauchen wir gar nicht mehr so viel Werbung machen“, sagt Volkshilfe-Chefin Jasmin Chansri. Dort sei der Nachhaltigkeitsgedanke schon angekommen.

Second Hand, Revital und Co: die sozialwirtschaftlichen Betriebe mit insgesamt 140 Filialen betreiben bundesweit auch einen Onlineshop: widado.com, was auf österreichisch so viel heißt wie „wieder da“.