Reparaturbonus: Oberösterreichisches Modell wird bundesweit eingeführt

Der Bund greift in seiner Novelle des Umweltförderungsgesetzes eine Idee aus Oberösterreich auf. Der Reparaturbonus, bei dem es Fördergelder für die Instandsetzung kaputter Elektro-Haushaltsgeräte gibt, soll demnach bundesweit eingeführt werden.

Veranschlagt sind in der Regierungsvorlage unter dem Titel "Förderung von Reparatur von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten" Zuschüsse in der Höhe von 130 Millionen Euro zwischen 2022 und 2025. Der Bund rechnet in diesem Zeitraum mit 858.000 förderwürdigen Reparaturen und einer daraus resultierenden Abfall-Einsparung von etwa 5000 Tonnen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) freut es, dass das oberösterreichische Modell nun in Wien aufgegriffen wurde: "Mit dem Reparaturbonus haben wir in Oberösterreich schon 2018 neue Maßstäbe gesetzt, die nun auch vom Bund anerkannt werden."

Oberösterreich soll zu einer "Modellregion für Kreislaufwirtschaft" werden. Neben einem Gewinn für die Umwelt soll das neue Arbeitsplätze bringen. Laut einer Studie könnten durch die Forcierung der Kreislaufwirtschaft in Oberösterreich in den kommenden Jahren bis zu 4000 neue Arbeitsplätze und 650 Millionen Euro zusätzlicher Wertschöpfung entstehen.

Leitstandort Oberösterreich

Bereits jetzt sei Oberösterreich im Bereich der Umwelttechnik bundesweit führend. 23 Prozent der österreichischen Umwelttechnik-Industrie sind laut dem Land in Oberösterreich angesiedelt. Diese Betriebe produzieren vor allem für den Export. 72 Prozent aller in diesem Bereich hergestellten Güter werden ins Ausland verkauft.