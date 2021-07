Remembar-Cluster: Bereits neun Infizierte

Der Linzer Magistrat bestätigte am Freitag den OÖNachrichten, dass nun bei bereits neun Gästen, die in der Nacht von 9. auf 10. Juli das Lokal besucht hatten, das Virus nachgewiesen wurde. Derzeit werden sämtliche Gäste, die in der fraglichen Nacht in dem Lokal registriert waren, von den Behörden kontaktiert und zu einem PCR-Test eingeladen. Gleichzeitig werden die Betroffenen in Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 2 unterteilt.

Viele der Gäste seien aus anderen Gemeinden zum Feiern nach Linz in die Remembar gekommen. Ihre Kontaktdaten werden an die jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften übermittelt, heißt es aus dem Magistrat der Landeshauptstadt.