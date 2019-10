Rektorwahl an PH: Neuerliche Kritik am Ministerium

Nun wendet sich Christoph Niemand, Vizerektor der Katholischen Privatuni Linz, in einem offenen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bildungsministerin Iris Rauskala. Niemand ist auch Sprecher der sechs oö. Hochschulen (darunter die PH OÖ oder die Kepler-Uni), die in Oberösterreich und Salzburg im "Cluster Mitte" das Lehramtsstudium anbieten.

"Ich äußere Besorgnis"

In dieser Funktion äußert er "öffentlich Besorgnis über die aktuellen Vorgänge" bei der Rektorwahl. Wie exklusiv berichtet, hatte der Hochschulrat der PH den amtierenden Rektor Herbert Gimpl als erstgereihten Kandidaten vorgeschlagen. Im Ministerium hatte man wegen mangelnder Forschungsqualifikationen und gestützt auf zwei Gutachten Gimpl zurückgereiht. Niemand schreibt: Diese Umreihung ließ "bei nicht wenigen Beteiligten (…) die nur schwer ausräumbare Vermutung entstehen, dass bei diesen Vorgängen auch andere als nur fachlich objektivierbare Kriterien leitend waren". Die Forschungsleistung sei nur eine in der Funktion als Rektor wichtige Dimension. In der Leitungskompetenz habe er sich als "höchst effizient und erfolgreich erwiesen".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.