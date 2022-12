Rekordgrippewelle hat Österreich fest im Griff

Wegen der milden Grippesaisonen in den vergangenen Jahren fällt die heurige besonders heftig aus.

Egal ob im Job, im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft: Gefühlt nehmen die Krankheitsfälle heuer kein Ende. Und tatsächlich hat die Grippewelle Österreich heuer besonders früh und besonders hart getroffen. Laut den aktuellen Hochrechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) haben sich allein in der ersten Dezemberwoche 394.000 Menschen in Österreich mit Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen infiziert.