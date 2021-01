Wenn Lotto-Millionen an einen Gewinner gehen, dann wird gerne bei allen möglichen Gelegenheiten darüber diskutiert, was man denn mit so viel Geld machen würde. Diese Frage kann sich ein Pensionist aus dem Großraum Linz seit der Ziehung vom 27. Dezember selbst beantworten. Denn auf einen Schlag wurde er durch die sechs Richtigen um mehr als neun Millionen Euro reicher.