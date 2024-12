Reiseverkehr in den Weihnachtsferien: Wo Staus drohen

Beginnen wird der Reiseverkehr voraussichtlich schon am Freitag und am Samstag, also am 20. und 21. Dezember. "Unterwegs sind dann nicht nur die Skifahrer, sondern auch sehr viele Familien aus Österreich und Deutschland, die ihren Weihnachtsurlaub in ihren Herkunftsländern in Ost- und Südosteuropa verbringen", sagt Dagmar Schröckenfuchs vom ÖAMTC-Mobilitätsservice. Daher dürften ab dem Grenzübergang Suben viele Reisende auf der Innkreis Autobahn (A8) Richtung A1 und weiter Richtung Wien und Ungarn unterwegs sein, ebenso auf der Pyhrn Autobahn (A9) Richtung Slowenien: "Auch dort rechnen wir ab Samstag mit dichtem Reiseverkehr", sagt Schröckenfuchs.

Wie viele Skifahrer in Oberösterreich am kommenden Wochenende für einen Tagesausflug in die Skigebiete wie beispielsweise nach Hinterstoder unterwegs sind, hängt stark von der Wetterlage am jeweiligen Tag ab.

Staus auf der Tauern Autobahn erwartet

Der Beginn des Skiurlauberverkehrs vor allem Richtung Westösterreich wird für den 26. und 27. Dezember erwartet: "Denn Weihnachten feiern die meisten Menschen in Österreich noch immer ganz traditionell zuhause", sagt Schröckenfuchs. Staus dürfte es dann auf der A10, der Tauern Autobahn geben, insbesondere, weil zwischen Golling und Werfen eine lange Tunnelbaustelle besteht. "Dazu kommen die Abfahrtsverbote von der A10, es sei denn, man fährt in ein angrenzendes Skigebiet", sagt Schröckenfuchs.

Mehr zum Thema: Asfinag befürchtet massive Staus auf der Tauernautoban A10

Mit dichtem Verkehr ist auch in Tirol auf der Inntal Autobahn (A12) zu rechnen, ebenso wie auf den Zufahrten in die Skigebiete im Tiroler Unterland und in den Seitentälern des Inntals, etwa im Zillertal. "Dort treffen sich Urlauberverkehr und Tagesausflügler aus Salzburg oder Bayern. Ob viele Ausflügler unterwegs sind, hängt aber stark vom Wetter ab", sagt Schröckenfuchs. Ganz allgemein habe das Wetter in ganz Österreich naturgemäß großen Einfluss auf die Anzahl der Tagesgäste in den Skigebieten.

Die Lage im Rückreiseverkehr sei noch schwer abzuschätzen, sagt Schröckenfuchs, aber: "Der Feiertag am 6. Jänner fällt diesmal auf einen Montag, da dürfte es sich etwas besser verteilen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute Luise Walchshofer