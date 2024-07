Reiseverkehr: 4 Unfälle in 2 Stunden auf der A8

Das teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr im Bereich einer Baustelle bei Ort im Innkreis. Ein sechs Kilometer langer Stau war die Folge.

Innerhalb des Staugeschehens krachte es erneut, wodurch der Verkehr bis hinter die deutsche Grenze lahmgelegt wurde. Die Unfallstelle des nächsten Zusammenstoßes auf Höhe Pichl bei Wels konnte zwar schnell geräumt werden, verursachte aber erneut eine Stunde Zeitverlust.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaubs-Inflation: Wie sich Italien und Kroatien verteuern [OÖNplus]

Gegen 8 Uhr musste die A8 dann kurz nach dem Tunnel Noitzmühle bei Wels in Richtung Süden gesperrt werden, weil vier Fahrzeuge kollidiert waren. Weitgehend frei war die Strecke erst wieder gegen 10 Uhr. Laut ÖAMTC stand die Innkreis Autobahn damit "erstmals in diesem Sommer im Brennpunkt des Staugeschehens". Andernorts lief der Verkehr nur bedingt flüssiger: Gegen 9.30 Uhr war auch die A1 (Westautobahn) kurzzeitig gesperrt. Ursache war ein Unfall bei Thalgau in Richtung Linz.

Lesen Sie auch: Tipps gegen 5 häufige Sommerkrankheiten [OÖNplus]

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper