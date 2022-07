Reisen auf Gleisen: Die 5 schönsten Zugstrecken Oberösterreichs

Salzkammergutbahn

Die Strecke von Attnang-Puchheim ins steirische Stainach-Irdning ist eine der malerischsten, die man von Oberösterreich aus mit dem Zug zurücklegen kann: Etwa zwei Stunden fährt man an den Ufern des Traunsees entlang, mit Blick auf den “Wächter des Salzkammerguts" - den Traunstein.

Die ersten Zwischenstopps können zum Beispiel in Gmunden, Ebensee, der Kaiserstadt Bad Ischl oder Obertraun mit seinen angenehm kühlen Dachsteinhöhlen gemacht werden. Mitten auf der Strecke liegt der Bahnhof Hallstatt, von dem aus man beste Sicht auf das pittoreske Ortszentrum auf der gegenüberliegenden Seite des Hallstätter-Sees hat.

Nach Verlassen des Bahnhofs Bad Aussee beginnt ein abenteuerlicher Streckenabschnitt mit zahlreichen Windungen, Brücken und einem Tunnel durch den Dachstein mit einem Gefälle von bis zu 25 Prozent. Die alte Strecke entlang des Traun-Ufers samt Tunnelbauten ist heute wegen Lawinen- und Hochwassergefahr in einen Wanderweg zwischen der Koppenbrüllerhöhle und Bad Aussee integriert. Am steirischen Bad Mitterndorf vorbei, erreicht man am Bahnhof Tauplitz auf der Klachauer Höhe den höchsten Punkt der gesamten Strecke. Bis zum Endbahnhof Stainach-Irdning geht es dann wieder stetig und mitunter steil abwärts.

Der pittoreske Ortskern von Hallstatt lässt sich auch vom Zug aus betrachten. Bild: Wolfgang Spitzbart

Nostalgie-Pferdeeisenbahn

Eine Zugfahrt der anderen Art kann erlebt man in der Gemeinde Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt): In einer Fahrt mit Waggons der historischen Eisenbahnlinie Budweis-Linz-Gmunden kann man sich auf einem kurzen Streckenabschnitt von etwa einem halben Kilometer in die Zeit des Habsburgerreichs hineinversetzen.

Die zwischen 1827 und 1836 eröffnete Pferdeeisenbahn war die zweite öffentliche Eisenbahnlinie auf dem europäischen Festland und diente hauptsächlich dem Transport von Salz aus dem Salzkammergut nach Böhmen. Von St. Magdalena aus lässt sich die Stecke der ehemaligen Eisenbahn über Viadukte, Brücken und Dämme auch zu Fuß erkunden.

Schafbergbahn

Von St. Wolfgang aus führt seit 1893 die steilste Dampf-Zahnradbahn Österreichs auf den Schafberg. Ausgehend von seiner Talstation in Oberösterreich überwindet die Zahnradbahn in knapp vierzig Minuten 1.190 Höhenmeter und 5,85 Kilometer bis zur Schafbergspitze in Salzburg. Die historischen Zahnraddampfloks zählen zu den ältesten, betriebsfähigen Dampfloks der Welt. Heute wird der Hauptteil der Fahrten von ölgefeuerten Neubaudampflokomotiven übernommen.

Der Gipfel des Schafbergs gilt als einer der schönsten Aussichtspunkte des Salzkammerguts. Bei Schönwetter bietet sich am Gipfel ein Panoramablick über insgesamt 13 Seen: Bei klarer Sicht lassen sich unter anderem Wolfgangsee, Attersee, Mondsee, Fuschlsee oder der bayerische Chiemsee erspähen. Ringsum erhebt sich eine imposante Bergwelt vom Höllengebirge über das Dachsteinmassiv bis zum Watzmann in den Berchtesgadener Alpen.

In knapp vierzig Minuten überwindet die Schafbergbahn über Tausend Höhenmeter. Bild: Salzburg AG

Pöstlingbergbahn

Die wohl schönste Art, den Linzer Hausberg und das Pöstlingbergschlössl auf dessen Gipfel zu erklimmen, ist mit der gleichnamigen Bahn. Seit 1898 in Betrieb, passiert die Pöstlingbergbahn auf ihrem Weg vom Linzer Hauptplatz die Donau und das Ars Electronica Center. Damit verbindet sie den Linzer Stadtteil Urfahr mit dem Pöstlingberg. Je nach Verfügbarkeit werden Fahrten mit der modernen Niederflurbahn oder den revitalisierten alten Waggons angeboten. In den Sommermonaten ist die Bahn an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr im 15-Minuten-Takt, Montag bis Freitag im Halbstunden-Takt unterwegs.

Hoch über Linz kann man zum Einen die Aussicht über die Bundeshauptstadt genießen oder sich in der "Grottenbahn" ein weiteres Mal auf Schienen bewegen: In einem elektrisch betriebenen Zug in Gestalt eines Drachen fährt man auf einer kreisrunden Bahn durch eine touristische Märchenwelt, erbaut in einem Turm der Maximilianischen Befestigungsanlage rund um Linz.

Bild: Linz AG

Almtalbahn

Die Regionalverbindung zwischen Wels und Grünau im Almtal - am Nordrand des Toten Gebirges gelegen - wird auch als "Almtalbahn" bezeichnet. Ursprünglich wurde die Almtalbahn zur Förderung der Holzwirtschaft und Eisenindustrie gebaut. Mit Zwischenhalten in den Gemeinden Pettenbach und Scharnstein fährt man durch das von sanftem Rad- und Wandertourismus geprägte Almtal.

Wie berichtet ist die malerische Strecke im Zuge von Modernisierungsarbeiten noch für zehn Tage gesperrt: Wegen der vorsorglichen Erneuerung von Gleisen ist bis inklusiven 31.07. Schienenersatzverkehr in Form von Bussen unterwegs. Zukünftig soll auf der Strecke zwischen Wels und Sattledt der so genannte "Cityjet Eco" mit elektro-hybridem Batteriebetrieb eingesetzt werden.