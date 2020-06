Reisegruppe aus deutschem Risikogebiet in Welser Hotel gestrandet

Ursprünglich hatten die Touristen aus der Stadt Warendorf einen Urlaub in Regensburg geplant. Doch die bayerischen Behörden machten ihnen einen Strich durch die Rechnung: Am Dienstag war im südlichen Bundesland ein Beherbergungsverbot für Reisende aus der deutschen Risikoregion beschlossen worden, nachdem der Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies zu rund 2000 Infektionen im Kreis Gütersloh geführt hatte. Die OÖN haben von dem erneuten Lockdown berichtet.

Die nordrhein-westfälischen Urlauber standen somit in Bayern vor verschlossenen Türen. Ihr "Plan B" führte sie ins gastfreundliche Oberösterreich. Ein Hotel in der Welser Innenstadt nahm die 25 bis 30-köpfige Gruppe prompt auf. Gleich am Mittwoch unternahmen die Deutschen eine Radtour ins Salzkammergut. In der Zwischenzeit wurden auch die Stadt Wels und der Hotelbetreiber aktiv: Bereits Donnerstagfrüh wurden die gestrandeten Urlauber sowie das Hotelpersonal und alle Kontaktpersonen auf Covid-19 getestet. Ein Ergebnis soll in den kommenden Stunden vorliegen.

Lokalisierung: Die Reisegruppe stammt aus Warendorf

