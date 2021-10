Reinschnuppern in den Traumjob kam sehr gut an

Sie nützten die umfangreichen Informationen der mehr als 300 Aussteller, um zu einer richtigen Berufsentscheidung zu kommen.

"Eine Messe in Präsenz, das persönliche Gespräch und das Erleben der Angebote auf den Ausstellungsständen sind durch nichts zu ersetzen", betonte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ. Die Messe wurde von der WKOÖ veranstaltet und vom Land Oberösterreich gefördert. Die Entscheidung, nach der pandemiebedingt digitalen Messe im Vorjahr wieder eine "echte Jugend & Beruf" zu veranstalten, sei absolut richtig gewesen, so Hummer.

Bei vielen Ständen erfuhren die Jugendlichen aus erster Hand von engagierten Lehrlingen, was sie in der Ausbildung in den verschiedensten Berufssparten erwartet. Etwa von Thomas Ebner, Lehrling beim Sporthändler Intersport. "Wir haben sehr viele spannende Fragen von den Kindern und Jugendlichen bekommen. Auch ich selbst habe mich damals bei der Messe informiert."

Die Jugendlichen durften auch selbst Hand anlegen und verschiedene berufliche Fertigkeiten gleich ausprobieren. Besonders gut kamen die Virtual-Reality-Brillen an, mit denen zahlreiche Aussteller den Jugendlichen Einblicke in die Berufswelten ermöglichten.

Stefan Gahleitner, Leiter der Lehrlingsentwicklung beim Bauunternehmen Swietelsky, betonte, dass man durch die Präsenz bei der Messe immer wieder gute Lehrlinge finde. "Die persönlichen Kontakte zu den Jugendlichen sind für uns sehr wichtig, wir kommen ins Gespräch und können beraten."

Neben den vielen Unternehmen präsentierten sich auch, Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und die Duale Akademie.