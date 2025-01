Reinigungskraft stahl einem Linzer seine 130.000 Euro teure Uhr

Bei einem Aufenthalt in einem Hotel in Bad Hofgastein wurde ein 62-jähriger Linzer bestohlen. Dass seine 130.000 Euro teure Uhr fehlte, fiel ihm erst nach der Abreise am 5. Jänner auf. Das Hotelzimmer, in dem er genächtigt hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits gereinigt. Eine Uhr sei nicht gefunden worden, wurde ihm anfangs mitgeteilt. Einen Tag nachdem der Linzer Anzeige erstattet hatte, tauchte das wertvolle Schmuckstück wieder auf.

Die Landespolizeidirektion Salzburg berichtete am Montag von „Unschlüssigkeiten bei den Ermittlungen“. Während der Hotelbesitzer angab, die Uhr sei in der Wäscherei entdeckt worden, berichtete die Reinigungskraft, sie habe den Gegenstand im Flur gefunden und auf ein Vordach geworfen.

Die 45-jährige Ukrainerin gab den Diebstahl teilweise zu. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt. Auch eine Kollegin muss wegen falscher Beweisaussage mit einer Anzeige rechnen.

Der Betreiber wollte die Angestellte laut Angaben der Polizei in Schutz nehmen. Der Linzer hat seine Uhr inzwischen wieder.

