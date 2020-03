Reinigungsfrau am Welser Bahnhof angespuckt

Die 54-Jährige hatte ihn zuvor aufgefordert, den Aufzug zu verlassen, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könne. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Vorfall vom Samstag wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, berichtete die Polizei.

Die Polizei hielt den 63-Jährigen wenig später am Bahnsteig an. Er gab zwar zu, mit der Reinigungskraft gestritten zu haben, will sie aber nicht angespuckt haben. Dennoch muss er nun zum Coronatest. Ein Ergebnis stand noch aus.

