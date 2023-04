Reifenwechsel noch vor Ende der Pflicht: Zahlt die Versicherung im Schadensfall?

Von 1. November bis inklusive 15. April gilt in ganz Österreich die situative Winterreifenpflicht. Betroffen davon sind Pkw, Pkw mit leichtem oder schwerem Anhänger, Klein-Lkw (also bis 3,5 t und B-Führerschein) und Mopedautos, die in diesem Zeitraum den winterlichen Fahrbedingungen entsprechend ausgerüstet sein müssen. Für viele vielleicht überraschend: Wer mit seinem Auto im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist, verstößt dennoch nicht zwingend gegen das Gesetz.