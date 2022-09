Reifen um mehr als 200.000 Euro gestohlen: Diebe in Steyr verurteilt

Ein 42-Jähriger und ein 19-Jähriger haben bei fünf Einbrüchen in Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten 544 Pkw- und Lkw-Reifen im Gesamtwert von rund 205.780 Euro und 650 Liter Dieseltreibstoff erbeutet. Sie sind am Montag im Landesgericht Steyr zu zwei Jahren bzw. sieben Monaten unbedingter - weitere 14 Monate bedingter - Haft verurteilt worden, berichteten Polizei und Gericht. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die beiden - überwiegend geständigen - Rumänen brachen Anfang Februar zweimal in einen Reifencontainer in Steyr ein, bei einem weiteren Einbruch in eine Firma im Bezirk Amstetten schnappte die Exekutive die Täter in der Nacht. Sie hatten bereits Lkw-Reserveräder im Wert von mehreren tausend Euro abmontiert und 150 Liter Diesel für die Heimfahrt abgezapft. Insgesamt wurden dem Duo von Oktober 2021 bis Februar diesen Jahres fünf derartige Taten in vier Bundesländern zugeordnet, dazu zwei Einbrüche in eine Tankstelle und ein Lokal in Niederösterreich.