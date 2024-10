Rehkitze getötet: Landwirt und Kommunalpolitiker in Linz vor Gericht

Ihm wird Tierquälerei und schwerer Eingriff in ein fremdes Jagd- und Fischereirecht vorgeworfen. Der Landwirt und FPÖ-Kommunalpolitiker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung soll im Juni eine von ihm gepachtete Wiese gemäht haben, obwohl ihn örtliche Jäger warnten, dass Rehkitze versteckt im hohen Gras liegen dürften.

Die Jäger hatten ihm angeboten, die Wiese kostenlos mit Drohnen abzusuchen, als er bereits zu mähen begonnen hatte. Das lehnte der 57-Jährige ab und setzte seine Arbeit fort. Dabei soll er laut Anklage vier Rehkitze mutwillig getötet und zwei roh misshandelt haben, indem er diesen alle vier Läufe abmähte. Es sei ihm "wurst", ob sich Rehe darin befinden und interessiere ihn auch nicht, ob da Rehe seien, entgegnete er der Aufforderung der Jägerschaft.

Am 9. und 10. Juni fanden die Jäger auf der gemähten Wiese die Überreste von zwei toten Kitzen im Alter von zwei bis drei Wochen. Zwei weitere waren so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle erschossen werden mussten. Am Tag darauf wurden erneut zwei tote Rehjunge auf einem Komposthaufen ganz in der Nähe entdeckt. Dem Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper