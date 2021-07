Pühringer drängt auf "Landarzt-Stipendien"

42 Kassenarztstellen sind derzeit in Oberösterreich nicht besetzt – die OÖN berichteten. In vielen Fällen gestaltet sich die Suche nach Nachfolgern für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die in Pension gehen, schwierig – nicht nur, aber besonders im ländlichen Raum.

"Das ist insbesondere für die ältere Generation, die weniger mobil ist und auf eine wohnortnahe medizinische Versorgung angewiesen ist, ein großes Problem", sagt VP-Seniorenbundchef und Altlandeshauptmann Josef Pühringer. Er fordert daher, dringend Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

"Bis Ende 2022 erreichen allein in Oberösterreich 104 Kassenärzte das 65. Lebensjahr", sagt er. "Geht auch nur ein Bruchteil dieser Ärzte in Pension, erhöht sich die Zahl der offenen Stellen dramatisch."

Lösen lasse sich das nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Der Seniorenbund fordere daher Landarztstipendien, die man man nicht zurückzahlen muss, wenn man eine gewisse Anzahl von Jahren auf einer Landarztpraxis bleibt, sagt Pühringer. Zudem solle die Zahl der Medizinstudien-Plätze weiter aufgestockt werden. "Da werden oft äußerst talentierte Leute abgewiesen", sagt Pühringer.

Weitere Forderungen sind der Ausbau von Primärversorgungszentren auch am Land, Förderungen für die Übernahme von Ordinationen sowie Anreize bereits während des Studiums, die Karriere eines Allgemeinmediziners einzuschlagen.