Registrierstellen für Vertriebene wurden ausgebaut

Das teilte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) mit. Neben den Hauptstandorten in Linz und Wels sind nun auch Registrierstellen in Steyr (Stadtpolizeikommando) und in Freistadt, Gmunden, Vöcklabruck und Ried in Betrieb gegangen. Dort wurden die Bezirkspolizeikommando-Stellen entsprechend eingerichtet. Mittlerweile sind ca. 4500 Ukrainerinnen und Ukrainer in Oberösterreich registriert worden.

Nach der Registrierung bekommen die Geflüchteten blaue Vertriebenen-Ausweise, die den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen ermöglichen. Die Zustellung der Ausweise müsse rasch erfolgen, fordert Hattmannsdorfer vom Bund. AMS und Integrationsfonds sollen rasch niederschwellige Deutschkurse anbieten.