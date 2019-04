Regionale Vielfalt, die den Konsumenten schmeckt

SCHARTEN. Seit der ersten Kirschblütenwanderung im Jahr 2007 ist der Meindlhumerhof mit dabei und öffnet die Tore auch am 14. April wieder für die Wanderer.

Jürgen, Heidi und Rudolf Wiesmayr vom Meindlhumerhof Bild: Alexander Schwarzl

Aber nicht nur dann: "Zur Blütezeit haben wir an den Wochenenden für die vielen Ausflügler geöffnet, schenken aus und bieten kalte Gerichte an", sagt Landwirt Rudolf Wiesmayr.

Der Schartner hat sich mit seiner Gattin Heidi auf den Gemüse- und Obstbau spezialisiert. Neben Erdbeeren, Marillen und Kirschen wurden in den vergangenen Jahren auch Melonen, Physalis und Kürbisse gepflanzt. Sohn Jürgen hat bereits einen eigenen Erdbeer-Betrieb. "Wir setzen sehr stark auf die Direktvermarktung. Wir wollen den Konsumenten näherbringen, wie gut Früchte frisch aus der Region schmecken können. Im Handel treten wir mit der Regionalmarke Schartner Premium auf", sagt Wiesmayr.

Er ist Gründungsmitglied des Naturparks Obst-Hügel-Land, der seit 2005 besteht und die Gemeinden Scharten und St. Marienkirchen/P. umfasst. Eines der wesentlichen Ziele ist es, die Streuobstwiesen und alten Obstbäume zu erhalten. "Ich war überzeugt, dass der Naturpark für die Region eine große Chance ist, und das bewahrheitet sich auch", betont der Obstlandwirt. Um die durch Jahrhunderte geprägte Streuobstlandschaft auch für künftige Generationen zu bewahren, werden Altbestände gepflegt und neue Bäume nachgepflanzt. Bei Grundeigentümern wird Überzeugungsarbeit geleistet, die besondere Naturlandschaft zu erhalten.

Kirschzisteln und Oldtimer

Bei der Kirschblütenwanderung am 14. April werden die Besucher am Meindlhumerhof mit Mostbratl, Bauernkrapfen, Most und vielem mehr kulinarisch versorgt. Außerdem ist altes Kunsthandwerk zu sehen. Ein Haibacher wird vorführen, wie Kirschzisteln gefertigt werden. Diese aus Weiden geflochtenen spitzen Gefäße wurden früher beim Kirschpflücken verwendet. Oldtimerfans dürfen sich auf ein Traktorentreffen freuen.

Infos: meindlhumerhof.at

