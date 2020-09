Regional statt global? Wie Corona den Konsum ändert

"Kauf Oberösterreich": Gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter die Wirtschaftskammer, ergriffen die OÖNachrichten gleich zu Beginn der Corona-Krise die Initiative. Statt bei US-Konzernen sollte man doch besser bei oberösterreichischen Händlern bestellen, so die Devise. Zudem unterstützen Oberösterreichs Feuerwehren gemeinsam mit den OÖN in der "Aktion 1.220" die heimische Wirtschaft.

Diese Initiativen treffen den Nerv: In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sora geben 74 Prozent der befragten Oberösterreicher an (n=700), dass sie wegen der Corona-Pandemie verstärkt österreichische Händler statt multinationaler Konzerne unterstützt haben. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab zudem an, jetzt häufiger Lebensmittel aus der Region zu kaufen als vor der Pandemie. "Auf ältere Befragte trifft das noch stärker zu als auf jüngere", sagt Sora-Chef Christoph Hofinger.

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), dessen Ressort die Umfrage zu den Themen Corona sowie Klimawandel in Auftrag gegeben hatte, zeigte sich erfreut über diese Regionalisierung im Konsum – zumal das auch ein positiver Beitrag im Kampf gegen die Klimaerwärmung sei.

Mehr Sorge über Klimawandel

Denn der Klimawandel bereite – so ein weiteres Hauptergebnis der Umfrage – den Oberösterreichern mehr Sorge als die Corona-Krise. 64 Prozent der Befragten äußern Sorge bzw. Ärger im Zusammenhang der Klimakrise – bei den Folgen der Corona-Pandemie sind das 51 Prozent. Zugleich geben sich 38 Prozent der Befragten zuversichtlich, was die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie betrifft. Beim Klimawandel sind das nur 25 Prozent.

86 (Klima) bzw. 85 Prozent (Corona) der Befragten erachten die Bewältigung der Krisenfolgen als dringend. "Wir brauchen einen Kraftakt für beide Krisen", sagte Kaineder über die Studienergebnisse. Offenkundig sei, dass eine Mehrheit der Bevölkerung entschlossenere Maßnahmen gegen die Erderwärmung wünsche.

Sorge und Ärger bereiten den Oberösterreichern auch die Trockenheit der Böden und der Rückgang der Artenvielfalt. 53 Prozent der Befragten haben in ihrem eigenen Umfeld schon bemerkt, dass es weniger Vögel und Insekten gibt.

