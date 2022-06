Regional | nachrichten

LINZ. In der Holzstraße brach am Sonntagabend in einer Dachgeschoßwohnung Feuer aus, nachdem die Bewohner gegangen waren. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen, bis der Brand gelöscht war. Die Ursache ist unbekannt.

FREISTADT. In Freistadt kam es zu einem Unfall bei der Volksschule. Ein Mopedlenker (15) fuhr an einem Auto vorbei. Zugleich querten zwei Schulkinder, zehn und elf Jahre die Fahrbahn. Bei der Kollision wurden sie und der 15-Jährige verletzt.

SIPBACHZELL. Nur noch tot konnte gestern Früh in Sipbachzell (Bez. Wels-Land) auf einer Landwirtschaft eine 80-Jährige aus einer Jauchegrube geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, demnach liegt ein Suizid vor.