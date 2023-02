Regierung fördert Austausch von Elektrogeräten

So lautet der Plan für die Förderaktion, die gestern von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentiert worden ist.

Die Aktion soll in drei Schritten ablaufen: ein Erstgespräch für den Förderantrag in den Sozialberatungsstellen von Volkshilfe und Caritas, eine kostenlose Energiesparberatung in der Wohnung oder im Haus und ein anschließender kostenloser Austausch von Elektrogeräten. "Bis zu 100 Euro" könnten so durch einen neuen Kühlschrank jährlich eingespart werden, sagt Gewessler.

"Bei den hohen Energiepreisen ist das eine wertvolle Unterstützung. Das spart Energie und ist gut für das Klima", sagt Oberösterreichs Grünen-Sozialsprecherin Ines Vukajlovic.

